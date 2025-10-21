ドジャースが２４日（日本時間２５日）から始まるワールドシリーズ（ＷＳ）に向けて準備を進めている。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズを４連勝で突破。歓喜から中６日で最後の戦いに突入することになるが、誰をロースター入りさせるかも命運を大きく左右する。その一人が４年総額７２００万ドル（約１１２億円＝契約時）で加入したタナー・スコット投手（３１）だ。左腕は下半身にできた膿瘍を切除するため、フィ