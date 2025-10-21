ドジャースは２０日（日本時間２１日）にドジャー・スタジアムで、２４日（同２５日）に開幕するワールドシリーズ（ＷＳ）に向け練習した。ア・リーグ優勝決定シリーズが第７戦までもつれ込んだのに対して、ドジャースは４連勝で決着し、中６日空くことになり、実戦勘が不安視されている。練習だけではチームの盛り上がりも限られそうだが、心配は無用だ。この日、ドジャースのクラブハウスの真ん中にさんぜんと輝くトロフィ