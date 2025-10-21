【赤ペン！】巨人で退団者が相次いでいる中、駒田徳広三軍監督（６３）もユニホームを脱ぐことになった。現役時代に１３本もの満塁本塁打を放ち、「満塁男」と呼ばれた希代のスラッガー。彼は第２次長嶋茂雄監督時代１年目の１９９３年オフ、最初にＦＡ宣言して巨人から去った選手でもある。退団のきっかけは、中畑清打撃コーチとの確執にあった。駒田氏が初球をあっさりと見逃したり、三振すると足早にベンチへ帰ったりする姿を