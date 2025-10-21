メキシコの元ミスコン女王でインフルエンサーの女が婚約者を射殺したとして殺人容疑で逮捕されたが、女は麻薬カルテル工作員で、婚約者はライバルの麻薬カルテルのメンバーだったとみられている。メキシコ紙ミレニオなどが先日、報じた。メキシコのＳＮＳでバネッサ・グロラとして知られるリディア・バネッサ・グロラ・ペラサ容疑者（３２）は、世界中を旅行するセレブなライフスタイルを誇示するインフルエンサーとして人気者