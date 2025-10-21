元朝ドラヒロイン女優が、２３回目の結婚記念日に夫婦ショットを披露した。２１日までにインスタグラムで「今日は私達夫婦の２３回目の結婚記念日でした毎年、何故か結婚記念日をすっかり忘れてしまう私に家族はすっかり呆れていますが毎年、ネタの様に笑いになっているので良しとしましょっ」と伝えたのは、女優の細川直美。「今日はケーキでお祝いをしました夫婦共々、紆余（うよ）曲折ありますがこれからも健康で