新たな【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ 「台風２４号」は、南シナ海を西に進んでいます。日本から離れていくため、この台風の影響はありませんが、新たな「台風のたまご＝熱帯低気圧」が、沖縄県の石垣島付近で発生しました。２１日（火）～２６日（日）のを画像で掲載しています。 ■熱帯低気圧 石垣島付近で発生 秋雨前線が活発化のおそれ 新たに発生した「台風のたまご＝熱帯低気圧」の北には秋雨前線が停滞してい