ドル円151円台回復、片山氏で一時円買いも続かず日経平均5万円目前 高市政権誕生への期待感から株高・円安が続いている。日経平均は5万円目前、ドル円は151円台を回復。 片山さつき氏の財務相への起用が固まったとの報道を受け一時円高となり、ドル円は150.47円付近まで下落する場面がみられたが、円買いは一時的だった。日経平均が5万円を目指す中、ドル円も上昇。 片山氏は今年3月にロイターのインタビュー