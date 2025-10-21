¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¾å¾º¡¢ÊÆÃæ¶ÛÄ¥´ËÏÂ´Ú¹ñ¹ë½£ÂæÏÑ¤ÏºÇ¹âÃÍ¾å³¤³ô¾åÃÍ½Å¤¤¡¢Âçµ¬ÌÏ»Ù±çºö´üÂÔ¤Ç¤­¤º Åìµþ»þ´Ö11:13¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 26254.50¡Ê+395.67+1.53%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 3884.38¡Ê+20.67+0.51%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 27936.65¡Ê+248.02+0.90%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 3877.91¡Ê+63.22+1.66%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 9085.00¡Ê+53.08+0.59%¡Ë ¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ¾å¾º¡¢ÊÆÃæ¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤ò¼õ¤±