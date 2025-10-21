【前後編の後編／前編を読む】生まれた我が子を「怖くて触れない」と言う夫半年後にようやく抱っこ…これが家庭崩壊の始まりだったのか石本宣之さん（44歳・仮名＝以下同）は、28歳の時に後輩の友梨佳さんと結婚し、長女に恵まれた。だが新生児の娘のことが怖く、生後半年がすぎるまで触れることもできなかったという。のちに双子の男児も産まれたが、妻と子供たちについていけず、「家族になじめない」感覚を抱いてしまう。40