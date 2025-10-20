「夜中にも音楽を聴きたいけれど、イヤホンで耳が痛くなる」。そんな経験はないだろうか。特に、寝転がってリラックスしたい時に限って、イヤホンが耳に当たって不快に感じることは多い。既存のワイヤレスイヤホンでは、そのサイズや重さ、そして耳への圧迫感が、快適なリスニングを妨げる要因となる。 このような悩みに終止符を打つかもしれない、ワイヤレスイヤホンが日本のオーディオメーカーfinalから登場