【前後編の前編／後編を読む】44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い“死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった芸能人や著名人の不倫の話題を見るにつけ、「どうしてそんなことするかな」「バレるに決まっているのに」と思う人は多いはずだ。はたから見ればわかることが、渦中にいる当事者にはまったくわかっていない。不倫も恋のひとつである。まっとうな理屈や倫理が働かなくなっているのだろう。