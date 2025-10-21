元衆議院議員の杉村太蔵氏が２１日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、スタジオ生出演した日本維新の会・吉村洋文代表へ「生意気言って申し訳ないが」とした上で吉村代表が大阪府知事であるにも関わらず国政について「決定権持っているのはやっぱりおかしいんじゃないか」と意見した。この日は吉村代表がスタジオ生出演し、自民党と連立しやっていくべきことを語った。杉村氏は「ほれぼれしてます。改革者だなって。外交安