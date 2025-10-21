◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦ブルージェイズ ― マリナーズ（2025年10月20日トロント）32年ぶり3度目のワールドシリーズ（WS）出場を狙うブルージェイズが7回に4―3と逆転した。2点差を追う7回、マリナーズ2番手ウーから先頭の7番バージャーが四球、8番カイナーファレファが中前打。犠打で送った1死二、三塁で、1番スプリンガーが相手3番手バザルドのシンカーをとらえて左越えに逆転3ランを叩き込んだ。本拠ロジャ