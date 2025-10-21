お笑い芸人のあばれる君（39）が20日、自身のインスタグラムを更新。故郷である福島県内で稲刈り体験のイベントを開催し、参加したファンとともに稲刈りや現地での調理に励む様子を公開した。【写真】「めちゃくちゃ贅沢で素敵な時間」イベントでファンと稲刈りに励むあばれる君あばれる君は「念願のあばれる君アドベンチャークラブで稲刈り 黄金色に輝く田んぼがなんとも美しかったです 黙々と作業を続ける者、虫に気を取られ