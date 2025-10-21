日本相撲協会のインスタグラムが２１日に更新され、ロンドン公演でのオフショットが投稿された。横綱豊昇龍はプレミアリーグ・チェルシーの本拠地「スタンフォード・ブリッジ」を訪問。７４代横綱にちなんでクラブから「７４ＨＯＳＨＯＲＹＵ」のユニホームをプレゼントされ、嬉しそうに笑みを浮かべた。佐田の海もプレミアリーグ・アーセナルの本拠地「エミレーツ・スタジアム」を訪れた。サプライズで「ＳＡＤＡＮＯＵＭ