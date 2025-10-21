新海誠は、テキストの人である。映像が物語を牽引するのではなく、モノローグが映像を導く。映像は時間的な連続ではなく、記憶の断片を並置するスライドショーのように配置され、語りがそれらに意味の接続を与える。少なくとも初期作品はそのような手つきで作られていたし、その最たるものが『秒速5センチメートル』（2007年）といっていいだろう。 参考：柳楽優弥×松村北斗のNetflixシリーズ『九条の