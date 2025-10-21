坪田ラボは４日ぶりに急反発している。２０日の取引終了後、近視進行抑制を目的としたバイオレットライト照射デバイス「ＴＬＧ－００１」について、国内臨床試験における最終被験者の観察が９月２７日に完了したと発表したことを好感する買いを引き寄せている。バイオレットライトは波長３６０～４００ｎｍ付近の光であり、網膜に存在する光受容体ＯＰＮ５を介して眼軸長の伸展制御に関与することが示唆されていると