・坪田ラボが４日ぶり急反発、近視進行抑える照射デバイスの国内臨床で最終被験者の観察完了 ・サイステップが大幅反落、４０００万株の新株式と２１万３６００個の新株予約権発行を発表 ・フジＨＤは続伸、ダルトンが不動産事業の売却求める書簡送付 ・大有機が連日の大幅高、最先端半導体材料好調で今期営業利益大幅上振れも ・ＮＴＴが５日続伸、ＮＴＴ版ＬＬＭ「ｔｓｕｚｕｍｉ２」を提供開始 ・タイミー反発、北海