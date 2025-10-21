大阪有機化学工業＝年初来高値更新。特殊アクリル酸エステルのリーディングカンパニーに位置付けられる独立系化学メーカーで、半導体材料などの電子材料を収益の柱として展開し注目されている。特に、半導体製造プロセスで使用される最先端材料（感光性材料）でＡｒＦエキシマレーザーに対応したレジスト用原料が、高水準のニーズを獲得している。２４年１１月期の営業２９％増益に続