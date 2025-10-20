TSIが展開するゴルフアパレルブランド「パーリーゲイツ（PEARLY GATES）」が、初の乗馬ウェアを発売した。パーリーゲイツ大丸札幌店、松坂屋名古屋店、南船場店、岡山店、福岡岩田屋店、THE PEARLY GATES FLAG、公式オンラインストアで取り扱っている。 【画像をもっと見る】 新作は「豊かな時間を過ごすこと」をテーマに、自然とともに楽しむスポーツとして親和性の高い乗馬の世界に展開を広げ、上質なライフスタイルを提案。