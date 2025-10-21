全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者は20日（日本時間21日）、巨人の岡本和真内野手が今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を見送る方針であると、複数の業界関係者の話として伝えた。このニュースに、カブスの地元メディアが反応し、今後の移籍市場での可能性を論じている。 ■「非常に魅力的なターゲット」 岡本はNPB通算1074試合の出場で打率.277、248本塁打、717打点を記