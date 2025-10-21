BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が、Instagramを更新。囲み目メイクを施した新鮮な姿のオフショットを披露した。 【写真】強烈なイメージに変身したBLACKPINKジス【写真】『GQ KOREA』11月号の表紙①②③ ■BLACKPINKジス、Cartierのジュエリーを纏う 韓国のファッション誌『GQ KOREA』11月号の表紙を飾るジス。普段は黒髪のロングヘアが多く上品で清楚なイメージのジスだが、撮