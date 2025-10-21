21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ124473 -33.9 42870 ２. 純金信託 22600 -13.3 22415 ３. 日経Ｄインバ 13218 -34.46093 ４. 楽天Ｗブル 10901-7.5 50860