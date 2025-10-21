不要になったいかだを海に不法投棄したとして、長崎海上保安部は長崎市の水産会社と代表を、廃棄物処理法違反の疑いで書類送検しました。 廃棄物処理法違反の疑いで長崎地検に書類送検されたのは、長崎市牧島町の水産会社「昌陽水産」と代表取締役の男性(39)です。 長崎海上保安部によりますと「昌陽水産」は、長崎市牧島町の海上にプラスチック製のパイプでできた「いかだ」約1トンを不法に投棄した疑いが持たれてい