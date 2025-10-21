プロ野球・西武は21日、30日から始まる秋季キャンプの参加選手を発表しました。宮崎県の南郷で始まる秋季キャンプには、隅田知一郎投手、武内夏暉投手、源田壮亮選手、渡部聖弥選手、滝澤夏央選手、西川愛也選手らが参加。ベルーナドームの横にあるCAR3219フィールドでは、高橋光成投手や今井達也達也投手らが参加します。日程は30日(木)〜11月17日(月)となっており、休養日は11月3日(月・祝)、8日(土)、13日(木)と発表されていま