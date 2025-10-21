国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「激突タイトルホルダー」が10月18日に行われ、田村洸が優勝、ファイナル行きを決めた。【映像】優勝の喜びを語る田村洸予選B卓から決勝卓と勝ち上がった田村は、決勝卓では東2局1本場に、發・混一色の2500点（＋300点）をゲット。僅差ながらトップ目に立つと、東4局では河野高志からリーチ・一発・裏ドラ3という、強運のアガリで