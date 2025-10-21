※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2018年8月号からの転載です。この記事の画像を見る『時をかける少女』で「未来」を描いた後、『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』で「家族」というモチーフを描き続けてきた、細田守監督。3年ぶりとなる待望の最新作『未来のミライ』は、「未来」と「家族」についての物語だった。 細田守は実人生の中で体験してきた感情や発見をヒントに、アニメーション映画を作り