こんな危険すぎるオーラス、見たことない！「大和証券Mリーグ2025-26」、10月20日の第1試合は、史上稀に見る大接戦に。最終、南4局に入った時点でトップ目からラス目まで、わずか1600点差の中に収まる状況に、実況が「こんな集合、見たことない！」と叫びまくった。【映像】超大接戦！ほぼ全員がアガリトップ“全員集合”の瞬間Mリーグでは、全員が2万5000点持ちの状態から試合を始める。実況担当・日吉辰哉（連盟）が、4選手