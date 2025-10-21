秋田県湯沢市のＪＲ湯沢駅近くの民家に入り込んだクマは、一夜明けた２１日午前も屋内にとどまっている。警察官が２４時間態勢で警戒を続け、市も引き続き玄関先に置いた箱わなで捕獲を試みているが、市街地でのクマの出没に、近隣住民は不安の色を見せている。県警湯沢署などによると、現場周辺では２０日午前５時過ぎから、男性４人が相次いでクマに襲われ重軽傷を負った。この直前の午前４時１５分頃には、近くの湯沢雄勝広