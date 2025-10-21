その反応には、共演者やファンも大喜びだ。元モーニング娘。の田中れいなが10月17日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。衣装を褒められて上機嫌になる一幕があった。【映像】「かわいいですか？」田中れいな、衣装を褒められ上機嫌当番組は視聴者からのコメントが特定数に達すると、ファンサービスを行うのが習わし。この日も早々に1000コメントを超え、MCの安田大サーカス・クロちゃんが「じゃ