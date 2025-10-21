10·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë30ºÐ°ã¤¤¤ÎºÐ¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡¢·ëº§¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û53ºÐÉ×¤È·ëº§¤·¤¿24ºÐÈþ¿ÍºÊ¡Ê²È¤Ç¥­¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¡õ½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤â¡ËÉ×¤ÏMCÆ£°æÎ´¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î53ºÐ¡£ºÊ¤ÏMC°æ¾åºé³Ú¤è¤ê2ºÐ²¼¤Î24ºÐ¡£Æó¿Í¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¡£É×¤Ï»ÔÆâ¤Ç¥Ð¡¼¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÊ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÆó¿Í¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºÊ¤Î