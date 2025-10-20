10月19日放送の『新婚さんいらっしゃい！』に30歳違いの歳の差カップルが登場、ラブラブっぷりを披露した。【映像】53歳夫と結婚した24歳美人妻（家でキスする様子＆出会った当時の写真も）夫はMC藤井隆と同い年の53歳。妻はMC井上咲楽より2歳下の24歳。二人が暮らすのは、香川県丸亀市。夫は市内でバーを営んでおり、妻は専業主婦として家庭を支えている。とにかくラブラブな二人だが、そもそものきっかけは、妻の母と夫が