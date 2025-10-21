10月17〜19日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が、週末金土日動員37万5000人、興収5億8200万円をあげ、公開から5週連続で1位を記録した。累計では動員426万人、興収65億円を突破した。【写真で見る】10月17〜19日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、『秒速5センチメートル』が週末金土日動員19万8000人、興収2億8300万円をあげ、先週と同順位をキープ。累計では動