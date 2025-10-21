¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè4½µ¡Ö¥Õ¥¿¥ê¡¢¥¯¥é¥¹¡¢¥·¥Þ¥¹¥«¡©¡×¡ÊÂè17²ó¡Ë¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÊõ¤¬¥­¥¿¡¼¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª´ò¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ´ãÊ¡¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡¢²¼½É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤ÈºÆ²ñ½ÐËÛ¤·¤¿É×¡¦¶äÆóÏº¡Ê´²