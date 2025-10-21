【モデルプレス＝2025/10/21】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が2025年10月21日、ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー、Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／よる11時8分〜）に出演。10月16日に行われた生配信を終えた直後の心境を語った。【写真】ミセスの「大切なお知らせ」◆ミセス藤澤涼架、生配信で「ちょっと泣きそうになっちゃって」この