◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦が２０日（日本時間２１日）、ブルージェイズの本拠地で行われ、「１番・ＤＨ」で出場したブルージェイズのジョージ・スプリンガー外野手が今ポストシーズン４本目の本塁打を放った。１−３で迎えた７回１死二、三塁で逆転の３ランを左中間スタンドにたたき込