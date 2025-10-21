µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬£²£±Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËºÆ»ÏÆ°¡£½Ï¹Í¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëº£¥ª¥Õ¤ÎÊÆ°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¡¢µåÃÄ¤È¶¨µÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëµð¿Í¤Î¼çË¤¡£²þ¤á¤Æ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤â¡£µåÃÄ¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÇËÍ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤­¤ëÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç