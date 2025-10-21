クールモアは１０月２０日、ドラクロワ（牡３歳、アイルランド・エイダン・オブライエン厩舎、父ドバウィ）の現役引退を発表した。アイルランドのクールモアスタッドで種牡馬入りする予定で、初年度の種付け料は後日、発表される。同馬は父がドバウィで、母が米国で２０１５年のブリーダーズＣマイルなどＧ１を３勝したテピン。母は２０１７年のセールでクールモアグループが８００万ドルで購入したが、２４年に死んだ。産駒は