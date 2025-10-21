◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦ブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）マリナーズのＣ・ローリー捕手（２８）が２０日（日本時間２１日）、３勝３敗で迎えた運命のア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦、敵地・ブルージェイズ戦に「２番・捕手」で先発出場。５回に、２試合ぶりのポストシーズン（ＰＳ）５号ソロを放った。今季のレギュラーシーズン（ＲＳ）で