2025年10月18日、第102回箱根駅伝予選会で力走する東農大の前田和摩（中央）写真／スポニチ/アフロ（スポーツライター：酒井 政人）10年ぶりの歓喜と1秒差の涙前々回は"1年生エース"が日本人トップを飾り、10年ぶり70回目の出場を決めた東農大。前回は前田和摩が欠場するも、チームは大健闘した。しかし、誤差の範囲ともいえる「1秒差」で落選して、選手たちは泣き崩れた。陸上部