◇大韓民国「トリガー６０」㊷ 聖水（ソンス）大橋の崩落と災害社会ちょうど31年前の1994年10月21日午前7時38分、ソウルの城東区（ソンドング）と江南区（カンナムグ）をつなぐ聖水大橋の中央部48メートルの上部構造が突然崩れ落ちた。橋を渡っていた市内バスなど6台の車両が一瞬のうちに川に落下した。登校途中だった舞鶴女子中・高等学校の学生9人を含む市民32人が命を失った。人々は「見た目には何の問題もなさそうだっ