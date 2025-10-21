マクドナルドに、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきな味わいで人気を博す「チキチキン THE ガーリックペッパー」が期間限定で登場！粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉を使用した、しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群な2本入りのチキンのサイドメニューです☆ マクドナルド「チキチキン THE ガーリックペッパー」 価格：290円(税込)〜販売期間：2025年