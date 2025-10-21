スペインの代表的観光名所で建築家アントニー・ガウディの未完の傑作として知られるバルセロナのサグラダ・ファミリア聖堂でハングルの落書きが見つかり議論が起きている。最近オンラインコミュニティと交流サイト（SNS）で、聖堂内部の柱にハングルが書かれた落書きの写真がシェアされ批判世論が激しくなっている。誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は21日、自身のフェイスブックを通じ「あるネット