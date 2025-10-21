浦和大学とイオンリテールが、2025年10月18日(土)に包括的な産学連携・協力に関する協定を締結しました。イオンモール浦和美園を主な拠点とし、地域活性化および教育研究の推進を目指します。浦和大学の「知」と「人材」、イオンリテールの「地域との接点」を融合し、学生の実践的な学びと地域社会の発展を同時に実現する新たな枠組みです。 浦和大学 イオンリテール 包括的な産学連携・協力に関する協定締結 浦和