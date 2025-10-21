倉敷警察署 16歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして、岡山県倉敷市の74歳の男が21日、不同意わいせつの疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年7月26日、自分の車の中で、知人で岡山県南部の16歳未満の少女の体を触った疑いが持たれています。男が少女を車で迎えに行き、車に乗せたということです。 8月に少女の関係者から情報提供があり、警察が捜査していました。 警察の調べに対して男は「間違