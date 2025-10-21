PFU¤Ï10·î21Æü¡¢¹âÀ­Ç½¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖHappy Hacking Keyboard¡×¡Ê°Ê²¼HHKB¡Ë¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖHHKB Professional Classic Type-S¡×¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤«¤éÆ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¡ÖPFU¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í­ÀþÀÜÂ³¤Î¤ß¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Î¡ÖClassic¡×¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖType-S¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±Åù¤ÎÂÇ¸°´¶¤ÈÀÅ½ÍÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥­¡¼¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊClassic¥â¥Ç¥ë¤ËType-S¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥­¡¼¹½