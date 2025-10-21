「そばうどん文殊」は自家製麺、自家製天ぷら、自家製つゆを掲げ、平成7（1995）年に創業した人気の立ち食いそばチェーン店である。筆者も創業当時から大変お世話になっている。両国に本店を置き、浅草橋や浅草、市川、船堀などの城東地区の人気“路面店”として、そして、成増、大山、志村三丁目、川越などの東武東上線、都営三田線などの“駅そば店”として勢力を広げている。【画像】立ち食いそばチェーン「そばうどん文殊」が