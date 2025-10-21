ミールキット宅配サービスを展開するヨシケイグループはこのほど、味の素が推進するフードロス削減プロジェクト「捨てたもんじゃない！」とのコラボレーションメニューを開発。ミールキットのメニューブック「Smile＆Table（スマイルアンドテーブル）」を10月27日号で発売する。コラボメニューは「丸ごとピーマンの豚肉巻き〜バルサミコソース〜」。健康を気にする人や野菜を楽しみたい人向けのコース「Balance Meal」の商品として