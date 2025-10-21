不正改造された軽乗用車（石川県警白山署提供）インターネットで購入した赤色灯などをパトカーのように取り付けた軽乗用車を運転し、速度超過したとして、石川県警白山署は21日までに、道路運送車両法違反（不正改造）と道交法違反（速度超過）の疑いで、同県野々市市の男子大学生（20）を書類送検した。署によると、赤色灯を回し、サイレンを鳴らして走っていたという。「かっこいいと思った」と不正改造を認める一方、速度超過