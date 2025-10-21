クマによる被害が後を絶ちません。秋田県湯沢市では、クマの目撃情報が相次ぎ、男性4人が襲われました。クマの解剖に立ち会った専門家は「全国的なエサ不足」を指摘し、警戒を呼びかけています。【写真を見る】ドアにはクマのものとみられる血痕がベッタリ…市街地でのクマ出没相次ぐ秋田では立て続けに4人襲われけが記者「クマが塀に手をかけてこちらを警戒し、見ていますね」柵のそばを歩く1頭のクマ。現れたのは、岩手県盛岡